Marchetti e le parole di Lotito: "Serie A come la Premier? 20 anni fa noi..."

Fonte: TuttoMercatoWeb

TUTTOmercatoWEB.com

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole del noto giornalista in "risposta" a quelle del presidente Claudio Lotito: “Che ci sia una divisione e una contrapposizione tra le varie posizioni nella Lega è evidente, ritengo che sia complesso per come conosciamo la Serie A organizzarsi come la Premier League. Ora si lavora sugli interessi individuali di ogni società, bisognerebbe passare a una Lega che ragiona per il bene collettivo. Il Presidente di Lega ora non ha potere decisionale, si decide tutto nelle assemblee di Lega. In Premier League c’è un Commissioner che prende le decisioni per il bene della Premier League".

"L’importante è avere una visione, poi bisognerà vedere chi sarà il Presidente di Lega. Quel che è certo è che le esigenze di un club come il Monza sono diverse dalle esigenze di una big come l’Inter. Ora dobbiamo prendere spunto dalla Premier? Ricordiamo che 20 anni fa noi eravamo la Premier, ora invece il modello è quello inglese. In venti anni la Premier ci ha superato e anche nettamente. Non è un problema dirigenziale, in Premier hanno saputo mettere gli interessi collettivi davanti a quelli individuali. Questo in Italia non è mai successo".

TORNA ALLA HOMEPAGE