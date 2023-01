Marchetti, i tifosi della Lazio: “Eroe del 26 maggio, buona fortuna!”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Marchetti è un nuovo giocatore dello Spezia. L'ex portiere della Lazio inizierà la sua nuova avventura in terra ligure dopo un periodo da svincolato. I tifosi biancocelesti non hanno certo dimenticato i suoi anni con l'aquila sul petto e in tantissimi hanno voluto inviare un messaggio al portiere sui social: "Grande Fede eroe del 26 maggio", "Grande Fede, aquila vera! In bocca al lupo per la tua nuova avventura" e ancora: "In becco all'aquila!". Insomma l'amore da parte dei laziali rimane immutato nel tempo.