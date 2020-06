Marchionni: "Lazio struttura importante, merita di giocarsi lo Scudetto fino alla fine"

Ai microfoni di Calcionews24, l'ex calciatore Marco Marchionni ha parlato della lotta Scudetto: "Credo che in questo momento, con lo stop di tre mesi, la Juventus abbia ancora qualcosa in più perchè è composta da gente che oltre ad avere un motore dentro importante hanno colpi di classe che quando si compete allo stesso livello, possono dare qualcosa in più. La Lazio ha una struttura importante che si porta dietro da diversi anni, però adesso potrebbe risentire dello stop. L’Inter forse delle tre è quella che ne ha giovato di più perchè non stava andando benissimo prima dello stop quindi ha potuto ricaricarsi e riprendere il discorso che aveva lasciato a metà dicembre. Quindi secondo me la Juve è un pochino più avanti, bisognerà vedere se la Lazio riuscirà a mantenere il suo passo da grande squadra, avendo dimostrato di avere il merito di giocarsi lo Scudetto fino alla fine".