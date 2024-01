Marcolin: "Napoli conservativo, Lazio sul muro. Ma che gol Castellanos"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Dario Marcolin commenta il pareggio a reti bianche tra Lazio e Napoli. Il doppio ex ha detto negli studi di Dazn: "Non accontenta nessuno. Il Napoli ha fatto una partita conservativa viste le assenze. Primo tempo bloccato, ha provato qualcosa nel secondo. La Lazio doveva dare continuità ai risultati in campionato si è trovata davanti una squadra che concedeva poco spazio. E' andata a sbattere contro il muro del Napoli. Non è stata una partita bella. Il gol di Castellanos è veramente bello, nel pensiero, nell'esecuzione e nel piazzare la palla. Sono cose che neanche le pensi, le fai e basta".