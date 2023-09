Marcos Antonio, Nicolini: "Ha qualità, ma non era pronto. E la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Nicolini, preparatore dello Shaktar Donetsk, durante il suo intervento ai microfoni di TvPlay si è soffermato anche su Marcos Antonio. Il brasiliano è una sua vecchia conoscenza, prima di approdare alla Lazio vestiva la maglia del club ucraino con la quale si è distinto particolarmente contrariamente a quanto fatto in biancoceleste. A tal proposito, ha affermato: "Marcos Antonio ha qualità, ma non era pronto per il salto in Italia. Bisogna capire lo staff della Lazio quanto ha o non ha inciso nel metterlo nelle condizioni di essere al massimo”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE