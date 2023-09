Marelli ammette: "Ho sbagliato in Napoli-Lazio. Il gol di Guendouzi..."

Luca Marelli fa chiarezza su Napoli-Lazio. Durante la terza giornata di campionato, l'esperto di arbitraggio di DAZN aveva dichiarato in diretta che il contatto in area tra Cataldi e Di Lorenzo era da calcio di rigore. In realtà riguardando le immagini, il centrocampista biancoceleste va in anticipo solo sul pallone. Giusto non concedere il penalty, nonostante il parere contrario di Marelli. L'ex fischietto è tornato sui suoi passi e ha ammesso l'errore. Queste le sue parole ai microfoni di RadioSei: "Liberare dalle perplessità i tifosi è impossibile. Sul contatto Cataldi-Di Lorenzo ammetto serenamente di aver sbagliato. Rivedo le immagini in pochissimo tempo e devo fare delle scelte. L’arbitro ha fischiato fuorigioco su segnalazione dell’assistente. Mi sono fidato del mio istinto, senza rivedere il contatto. Sono andato a cercare l’offside segnalato di due azioni precedenti. Ho sbagliato e non c’è nessun problema ad ammetterlo. In un campionato non si può interpretare tutto correttamente".

La mancato correzione in diretta? "Non è DAZN che manda i replay, ma la produzione delle immagini e della partita. Io rivedo le immagini grazie a un tecnico dedicato che va indietro per farmi rivedere gli episodi. Mentre parlavo del rigore non sapevo di sbagliarmi altrimenti non l’avrei mai detto. Correzione? Ci sono dei tempi da rispettare e non posso avere tutto lo spazio. Ci sono dei tempi della trasmissione contingentati. Io lo metto in preventivo di sbagliare".

Rigore in Roma-Milan? "È una questione di interpretazione. Nei giorni successivi ci ho pensato. Se c’è un 50 e 50 si tratta di interpretazione. Se il 90% delle persone la pensa in modo diverso o sono un genio o ho sbagliato. Siccome non mi ritengo un genio, la soluzione mi sembra abbastanza evidente. Non c’è nulla di male ad ammettere di avere una visione sbagliata. Ho una visione un po’ particolare sui rigori. Secondo me ne vengono assegnati troppi. Ho aperto una battaglia da qualche anno. In questo inizio siamo un po’ alti. Non avrei mai assegnato il rigore a Frosinone e a Udine, avrei dato invece quello di Juve-Bologna. Se il rigore di Roma-Milan viene valutato da tutti come penalty, io non sono un genio…”

Il gol annullato a Guendouzi? "Si è fatta molta confusione su questo episodio. È stato inserito il concetto di giocata e deviazione che in questo caso non c’entra nulla. Sarebbe stato così se il pallone fosse arrivato a Zaccagni. Quella di Di Lorenzo è una deviazione, non una giocata. È una regola inserita dopo il gol di Mbappé in finale di Nations League contro la Spagna. Adesso questo gol sarebbe da annullare per fuorigioco. Il concetto da tenere presente è l’impatto sul difensore. Paradossalmente se Zaccagni fosse stato in fuorigioco di tre metri quella rete sarebbe stata regolare perché non avrebbe impattato sul difensore. Restando attaccato in questo modo, Di Lorenzo compiere un’azione di gioco completamente differente. Non è possibile considerare regolare quell’azione. Zaccagni ha impattato sulla capacità di giocare il pallone dell’avversario".

Dovrebbe intervenire l’AIA? “Ci sta pensando il settore tecnico. Anch’io ho chiesto al settore un chiarimento definitivo in merito. Ho domandato di capire la dinamica e la spiegazione di questo episodio. Nelle prossime settimane arriverà un chiarimento".