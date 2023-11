Marianella su Immobile: "Ha segnato più di Signori e Giordano. Fossi in Sarri..."

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Durante il pre partita di Bologna-Lazio, il giornalista di Sky Massimo Marianella ha commentato la situazione di Ciro Immobile in biancoceleste. Ecco le sue parole: “Rispetto le scelte di Sarri come quelle di tutti gli allenatori. Gli allenatori hanno il diritto di fare le scelte secondo la loro visione della squadra. Sononcose che noi dall'esterno non possiamo sapere. Se chiedi a me di visione mia personale ti dico che la Lazio ha avuto attaccanti leggendari nella sua storia come Piola, Signori, Giordano. Più di questi signori ha segnato Ciro Immobile. Ha solo 33 anni, non è un pensionato del calcio. Ha superato 300 gol in carriera e mi sembra ancora un giocatore decisivo. Magari non è in condizione ma penso che un calciatore così abbia bisogno di accumulare minuti, anche d'affetto, in campo".