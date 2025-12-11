Marines U15, vittoria sui Warriors. U18 generosi con i Guelfi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un’altra domenica ricca di emozioni per i Lazio Marines, protagonisti al Dabliu Eur con due partite che hanno messo in mostra talento, coraggio e crescita costante dei giovani biancocelesti.

⸻

U15 — Successo fondamentale sui Warriors: playoffs conquistati

Alle 14:30 sono scesi in campo gli U15, impegnati nella sfida diretta contro i Warriors Bologna, valida per l’accesso ai playoffs. La partita è stata spettacolare: ritmo alto, continui botta e risposta e due filosofie di gioco opposte — i Marines basati sul passing game, i felsinei sulla corsa.

Nonostante un fastidio all’adduttore, Chris Martinez ha guidato l’attacco con grande maturità, scappando dalla pressione e trovando con precisione i suoi bersagli più affidabili, Cingolani e Tirotta.

In difesa, la fisicità della linea bolognese ha creato più di un problema, ma Luca Evans è stato decisivo in diversi momenti chiave dalla posizione di defensive end.

La sfida si è decisa nell’ultimo quarto: i Warriors non hanno convertito un quarto down, i Marines ne hanno approfittato andando a segno. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Steelman, che ha raccolto il fumble generato dal grande placcaggio di Sabrina Duvalli e lo ha riportato in end zone per il touchdown del KO.

Ora i biancocelesti sono attesi dall’ultima gara di regular season contro i Legionari, prima dell’inizio dei playoffs in attesa di conoscere l’avversario delle wildcard.

⸻

U18 — Buona partenza, poi la qualità dei Guelfi ha fatto la differenza

A seguire sono scesi in campo gli U18, chiamati alla durissima sfida contro i Guelfi Firenze, squadra imbattuta e tra le più attrezzate d’Italia. I Marines, ancora colpiti da numerosi infortuni, sono arrivati all’appuntamento con un roster ridotto ma con lo spirito giusto.

L’avvio è stato sorprendente: Andrea Scarselletta, al suo secondo anno di football, ha guidato il drive iniziale con precisione e decisione tra lanci e corse, chiudendo la serie offensiva con il touchdown su ricezione di Jacopo Lorandi.

Con il passare dei minuti, però, i Guelfi hanno fatto valere la maggiore esperienza. Hanno individuato i matchup più favorevoli e colpito ripetutamente il secondario laziale con Diop, Marzullo e un attacco aereo di alto livello. Nonostante il coraggio dei biancocelesti, i big plays dei toscani hanno scavato un divario incolmabile.

Per i Marines U18 ora è tempo di prepararsi alla sfida stracittadina contro i Legionari, determinati a chiudere al meglio la regular season.

⸻

Coppa Italia - Domenica 14 dicembre segnerà il ritorno in campo dei Lazio Marines in Coppa Italia che alle 14:00, al Dabliu Eur di Roma, affronteranno i Blue Storms.