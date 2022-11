Mario Gila con la Spagna: "Impossibile non divertirsi". Poi suona la carica... - FOTO

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, IL PROGRAMMA DI SARRI: TRA INFERMERIA E MINI-RITIRO FORMELLO - La lunga sosta è arrivata. Sarri ha concesso 48 ore di riposo, gli allenamenti a Formello riprenderanno domani e andranno avanti fino a sabato nel centro sportivo. A quel punto il rompete le righe: una decina di giorni di relax assoluto per... FORMELLO - La lunga sosta è arrivata. Sarri ha concesso 48 ore di riposo, gli allenamenti a Formello riprenderanno domani e andranno avanti fino a sabato nel centro sportivo. A quel punto il rompete le righe: una decina di giorni di relax assoluto per... WEBTV JUVENTUS - LAZIO, SQUADRA SOTTO IL SETTORE OSPITI AL TERMINE DELLA GARA - VIDEO Il 2022 si chiude con una sconfitta per la Lazio di Maurizio Sarri. All'Allianz Stadium i biancocelesti finiscono ko per mano di Kean, doppietta, e della rete di Milik nel finale. Nonostante il risultato tutt'altro che positivo al termine del match la squadra si... Il 2022 si chiude con una sconfitta per la Lazio di Maurizio Sarri. All'Allianz Stadium i biancocelesti finiscono ko per mano di Kean, doppietta, e della rete di Milik nel finale. Nonostante il risultato tutt'altro che positivo al termine del match la squadra si... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ILIC RESTA NEL MIRINO: PUÒ ARRIVARE A UNA CONDIZIONE RASSEGNA STAMPA - Pausa Mondiale in corso. L'attenzione è in Qatar ma anche sul calciomercato. In casa Lazio potrebbe muoversi qualcosa a gennaio. Ivan Ilic è rimasto nel mirino del club e in particolare di Maurizio Sarri che spinge per averlo a... RASSEGNA STAMPA - Pausa Mondiale in corso. L'attenzione è in Qatar ma anche sul calciomercato. In casa Lazio potrebbe muoversi qualcosa a gennaio. Ivan Ilic è rimasto nel mirino del club e in particolare di Maurizio Sarri che spinge per averlo a...