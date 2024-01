Mark Fish racconta: "Ho scelto la Lazio invece del Manchester United"

TUTTOmercatoWEB.com

Ritorno al passato: è il 1996, Mark Fish, difensore, ha appena vinto la Coppa d'Africa con il Sudafrica ed è stato inserito nella squadra del torneo. In quel momento tutta l'Europa ha gli occhi su di lui, in particolare il Manchester United e la Lazio. Ai taccuini del Bolton News, in Inghilterra, ha parlato della sua decisione apparentemente in 'controtendenza': "Ferguson voleva che mi allenassi con lo United e vedessi come mi adattavo alla situazione. I miei agenti non hanno detto di no, ma hanno detto che avevamo l'obbligo di andare alla Lazio. Lo abbiamo fatto e l'allenatore, che era Zdenek Zeman, voleva prendermi subito. Manchester o Roma a 21 anni? Non è davvero una scelta".

L' ex calciatore, infatti, ha sottolineato che per un ventenne la vita mondana della Capitale è stato un fattore importante che ha influenzato il suo pensiero sul trasferimento. Nonostante avesse conosciuto personalmente anche il leggendario attaccante Bobby Charlton, ha deciso di vestire la maglia biancoceleste. La sua esperienza in Italia, però, non ha rispettato le aspettative: nella stagione 96/97 ha giocato solamente 17 partite, lasciando la Lazio in estate per andare al Bolton.