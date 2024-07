Marotta sentenzia: "Problemi della Nazionale? La colpa è degli allenatori"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, era presente ieri a Messina, come relatore di spicco all'evento "Sport e sostenibilità: gli impianti futuribili per la didattica sportiva" all’Hellenia Yacthing Hotel di Giardini Naxos. Non solo i temi nerazzurri e legati all'attualità del club milanese dunque: Marotta ha spaziato dicendo la sua in merito a diverse tematiche, compresa quella legata ai problemi della Nazionale italiana.

Ecco le sue parole, riportate da SportWebSicilia, con una sottolineatura che coinvolge gli ex campioni di Juventus e Roma, Del Piero e Totti, fra gli altri: "La mancanza di disponibilità economica e della competenza nel ricercare i formatori, ovvero gli allenatori, ha portato al fatto che non ci sono più i campioni di una volta. Parlo di Antognoni, Rivera, Baggio, Del Piero o Totti. Il livello qualitativo si è abbassato. Il nostro made in Italy sarebbe veramente ricco di talenti, ma questi nascono prevalentemente dai ceti meno abbienti, cresciuti giocando per strada, non certo dalle scuole calcio. Oggi, invece, giocare a calcio lo puoi fare solo ed esclusivamente se paghi le rette delle scuole calcio. Nel segno dell’inclusione bisognerebbe però che i ragazzini giocassero gratuitamente, senza far pagare le rette ai genitori".

