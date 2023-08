Marsiglia-Brest, ovazione per Guendouzi: e i tifosi dell’OM…

Il Marsiglia batte 2-0 il Brest nella seconda giornata di Ligue 1. Dieci minuti più recupero in campo per Guendouzi mandato in campo da Marcelino nonostante le voci di mercato che lo avvicinano sempre più alla Lazio. Il centrocampista classe 1999 è stato accolto dall'ovazione del Velodrome, riportano i principali media francesi, e i tifosi dell'OM sui social si dividono in due. C'è chi elogia l'ex Arsenal augurandosi che questa possa non essere l'ultima partita con la maglia biancazzurra e chi invece non ha digerito la mossa del tecnico. Alcuni supporters avrebbero preferito l'ingresso in campo di Ounahi, centrocampista marocchino rimasto in panchina e al centro del progetto tecnico. Quelli di oggi potrebbero essere gli ultimi momenti di Guendouzi al Velodrome. Le prossime ore rischiano di essere decisive per il suo passaggio alla Lazio.