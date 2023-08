Marsiglia, esordio per Marcelino: la scelta a sorpresa su Guendouzi

Seconda partita della prima giornata di Ligue 1 in corso. Al Velodrome il Marsiglia ospita il Reims. Esordio in campionato per il tecnico Marcelino che per la prima gara sceglie un 4-4-2. A guidare l'attacco il tandem Vitinha-Ndiaye. A centrocampo ancora assente Matteo Guendouzi. Il centrocampista classe 1999, in uscita dall'OM e accostato negli scorsi giorni alla Lazio, si accomoda ancora una volta in panchina. Non scatta il feeling con il nuovo allenatore, il suo futuro è sempre più lontano dalla Francia.