Marsiglia, l'ex De Bono: "Squadra senza leader e carattere. Guendouzi era un..."

Momento complicato in casa Marsiglia. Nonostante un buon avvio di campionato, non si sono ottime sensazioni in casa OM dopo quattro partite stagionali. Il mercato in entrata e in uscita non ha soddisfatto i tifosi e l'ambiente. Jean-Charles De Bono, ex centrocampista biancazzurro, so è espresso così: "Mi accorgo che questa squadra non ha carattere e manca di personalità. È vero che si potrebbe parlare del gioco, ma è una squadra che ha molte debolezze e che manca di leader. Abbiamo lasciato andare Guendouzi, lui era un personaggio. Giochi più di 80 minuti in 11 contro 10 contro una squadra come il Nantes che ha problemi di gioco, punti e risultati e ti calpestano. Non abbiamo una risposta. Per essere protagonisti in questo campionato, in Europa League e in Coppa di Francia, bisogna essere molto più cattivi. Questa squadra manca di carattere, come il suo allenatore, trovo che sia troppo saggio, non ha quella forza che potrebbe trasmettere ai suoi giocatori", le sue parole riportate da footballclubdemarseille.fr.