Marusic, Giordano si ricrede: "È rimasto lì, senza impennate. Vorrei che..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato è andato in pausa, ma non le voci di mercato che hanno visto al centro Adam Marusic per una suggestione proveniente dall'Arabia che circola ormai da qualche tempo. Sul biancoceleste, ai microfoni di Radiosei, si è espresso l'ex Bruno Giordano. Questa la sua considerazione: "Non farà mai bruttissime partite né grandi gare. Forse qualche anno fa pensavamo ad un giocatore che aveva un margine di crescita più ampio. Mi sembra sia rimasto lì, senza impennate, ma affidabile. Fa parte di un buon gruppo e questo è. Vorrei che in 38 partite ce ne fossero 3-4 in cui il migliore in campo è lui. Certo, per fare il vero salto di qualità in quel ruolo servirebbe un giocatore con esperienza internazionale e grande qualità. Non è facile trovare occasioni simili, a prezzi abbordabili”.

