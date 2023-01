Marusic, sui social il post per il traguardo raggiunto con la Lazio - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il buongiorno di Adam Marusic è all'insegna dei traguardi raggiunti con la maglia della Lazio. Il montenegrino ha condiviso sul proprio profilo Instagram una sua foto con la maglia biancoceleste, per poi aggiungere: "Buongiorno Laziali! Sono molto contento e orgoglioso per le 200 partite con la maglia della Lazio". Il post ha già fatto il pieno di like. "Re Adam", scrive un utente. E un altro ancora: "Sei un guerriero". Infine: "Daje treno".

