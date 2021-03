'Matrimonio a prima vista', il laziailissimo Francesco tra i concorrenti: la presentazione - FOTO

Stanno andando in onda in questi minuti le prime due puntate della nuova stagione di 'Matrimonio a prima vista'. Nel programma, tre coppie, scelte da un team di esperti sulla base di test attitudinali e psicologici, decidono se stare insieme o meno al termine di un periodo di frequentazione. Tra i partecipanti anche un tifosissimo biancoceleste. Si tratta di Francesco, "presentato" sui profili social della rete. Pubblicata la sua foto sull'account Twitter di Discovery, la didascalia la dice lunga su quanto la Lazio sia fondamentale nella sua vita: "Dimmi che sei un fan della Lazio senza dirmi che sei un fan della Lazio". E sullo sfondo sciarpe, bandiere e aquile. Insomma, in attesa di trovare l'amore, sulla fede calcistica non c'è alcun dubbio...

"Dimmi che sei un fan della Lazio senza dirmi che sei un fan della Lazio" 🦅 #MatrimonioAPrimaVista

Francesco: pic.twitter.com/Y6ZQHgWIu1 — discovery+ Italia (@discoveryplusIT) March 10, 2021

