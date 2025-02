Mattei sicuro: "Il derby conviene più alla Roma. Provedel-Mandas? Vi dico..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato del sorteggio d'Europa League, che potrebbe rappresentare un clamoroso derby di Roma. Il giornalista si è poi espresso anche sulla questione portiere, attenzionata in casa Lazio. Ecco le parole del giornalista: "Il sorteggio è atteso come mai lo è stato. Mai c’è stato un possibile derby in campo europeo. Si potrebbe affrontare il derby agli ottavi e non in una possibile finale, ma nel momento che vive la Lazio sarebbe meglio di no. Se la Lazio capitasse dal lato del Viktoria Plzen, avrebbe un cammino più facile, contemporaneamente la Roma invece avrebbe un percorso più insidioso, con Athletic e Fenerbahce".

"L’Athletic dovesse affrontare la Roma avrebbe il ritorno in casa, che è stato fondamentale per la Roma nelle passate stagioni. Dovesse andare avanti troverebbe il Fenerbahce di Mourinho, a quel punto vorrei vedere come parlerebbero del calcio del portoghese quei giornalisti che prima lo incensavano".

"Provedel? Fino ad una settimana fa Baroni ha sempre sottolineato che era il titolare, probabilmente è successo qualcosa, potrebbe aver parlato con il giocatore e non l’ha visto sereno. Il rischio è dover chiedere a Mandas prestazioni da titolare, altrimenti c’è la possibilità di instillare il tarlo di non titolarità in entrambi. Quelli di Provedel sono microerrori ma non papere”.

