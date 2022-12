Matthaus: "Cosa serve a Messi per essere considerato come Maradona"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ha parlato a "La Gazzetta dello Sport" a margine del torneo Legends l'ex calciatore dell'Inter Lothar Matthaus. La leggenda tedesca ha parlato dell'uomo del momento, ovvero Lionel Messi: "Per essere considerato all'altezza di Maradona deve vincere il Mondiale". Poi una battuta sulla vera sorpresa della rassegna iridata: "Sono contento anche per il Marocco perché avevo detto che un'africana sarebbe arrivata in semifinale: è il segnale del loro miglioramento".