Mauri: "Champions? Per la Lazio è quasi impossibile. Immobile e Luis Alberto..."

© foto di Federico Gaetano

"Champions? Per la Lazio è quasi impossibile contro il Bayern Monaco, la squadra di Sarri ha preso una delle squadre peggiori che potesse pescare. Tra l’altro non è una partita del girone, poche chance per i biancocelesti", è il pensiero di Stefano Mauri ospite a TvPlay per commentare i sorteggi di Champions League che si sono svolti oggi a Nyon.

L'ex biancoceleste si è poi soffermato sul momento che sta vivendo la squadra di Sarri, sostenendo che: "La Lazio ha difficoltà enormi in zona gol. È una squadra che arriva bene sulla trequarti, ma non riesce a concretizzare con l’ultimo passaggio. Ha creato potenziali occasioni soprattutto nel primo tempo, ma non è riuscita ad andare alla conclusione in porta. Luis Alberto e Immobile che prima si trovavano a occhi chiusi, adesso fanno fatica a trovarsi in campo. E questo mi lascia sorpreso. L’anno scorso si costruivano quindici palle gol a partita, quest’anno si fa molta più fatica. Non sono d’accordo con Sarri, non è la stessa Lazio rispetto all’anno scorso“.

