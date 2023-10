Mauri: "Immobile ha detto cose che non pensava". E sul caso scommesse...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Caso scommesse e la recente intervista di Ciro Immobile. Sono questi i temi affrontati dall'ex capitano della Lazio Stefano Mauri ai microfoni di TvPlay. Un pensiero, poi, l'ha dedicato anche al presidente Lotito. Ecco le sue parole: “Capisco Immobile, per tutto quello che ha fatto per la Lazio ci è rimasto male. Allo stadio non ho mai sentito nessuno contestare. Ciro ha abituato bene i tifosi, e loro lo amano. Lui ha dato tanto alla Lazio e viceversa. Si sente a casa, e sentirsi dire determinate cose che ha letto lo ha fatto rimanere male e ha detto una cosa che non pensava fino in fondo. Credo che rimarrà fino a fine stagione alla Lazio e tornerà a fare tanti gol. Anche in Nazionale, il gioco di Spalletti lo favorirà. Per me ha fatto bene a rimanere alla Lazio. Credo che l’Arabia tornerà a bussare. Lotito? Ci ho combattuto spesso. E’ simpatico e divertente quando non parli di soldi (ride ndr). Quando si mette in testa una cosa la ottiene sempre. Raggiunge sempre i suoi obbiettivi”.

Sul caso scommesse: “Ci sono indagini in atto. Alcuni giocatori chiamati in causa hanno ammesso di aver sbagliato, altri hanno negato tutto o in parte. Quindi aspetterei prima di dare giudizi sommari, sia sui giocatori che sul resto. Da quanto si legge sembra siano molti di più i calciatori chiamati in causa, addirittura si parla di presidenti. Spesso e volentieri in questi casi si parla di tante persone quando poi alla fine sono in pochi a compiere un illecito. Ci sono passato in prima persona. Davano le notizie prima che lo sapessi io o il mio avvocato. Non dovrebbe succedere e invece avviene puntualmente. Una volta è Corona, un’altra volta è un altro giornalista. Fin quando non si metterà mano dal lato giudiziario e di chi fa trapelare queste notizie non ci sarà soluzione. Il problema è che quando vieni chiamato in causa sui giornali per l’opinione pubblica sei colpevole, e togliersi l’etichetta è difficile anche se sei assolto. Vengono tirati in ballo tanti nomi. Qualcuno avrà sbagliato, alcuni meno altri per niente. Buttare tutti nel calderone è sbagliato”.

Il paragone con il 2006: “Queste situazioni influiscono tanto sul campo. Sia i giocatori che i compagni di squadra vengono distratti. C’è da dire che quando ci sono le partite poi in passato anche in momenti difficili si sono sempre compattati e hanno raggiunto traguardi importanti, soprattutto in Nazionale. Al di là della partita contro Malta, in passato ci sono stati per esempio il Mondiale del 2006. Spesso e volentieri l’ambiente si unisce”.