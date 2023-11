Maxi Lopez: "Il mio primo gol dedicato a Lotito. Fui vicinissimo alla Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

Maxi Lopez, la Lazio e il Catania: intreccio di mercato. Nell'inverno del 2010 l'argentino, allora in forze al Gremio, fu vicinissimo al club biancoceleste dopo un incontro faccia a faccia con Lotito. L'affare non andò in porto, come raccontato dall'ex giocatore, per colpa del patron che lasciò andare il centravanti in Sicilia. A fare chiarezza su quanto successo ci ha pensato proprio Maxi Lopez intervenuto su Twitch IFS TV. Molto interessante l'aneddoto sul gol segnato all'Olimpico contro i biancocelesti nello scontro salvezza a febbraio dello stesso anno.

"Il primo gol con il Catania l'ho fatto all'Olimpico e feci il gesto alla Riquelme con il Topo Gigio al Presidente Lotito. L'ho fatto perché mentre ero in vacanza a Roma con la mia famiglia venne a prendermi una persona che mi disse che saremmo dovuti andare a parlare con il Presidente Lotito. Ricordo che quando sono arrivato ho aspettato due ore perché lui stava litigando per il caso Pandev-Ledesma. Una cattiveria incredibile tanto che pensai “ma io devo parlare con questo?”. Appena staccato il telefono mi ha sorriso e mi ha abbracciato ed ho pensato 'Che talento'".

"Parlo con lui che alla fine mi dice ”guarda che quando io do la mano per me è come un contratto". Gli dissi che doveva aspettarmi perché dovevo tornare in Brasile per avvertire il Gremio che non sarei rimasto. Sono andato in Brasile e mi sono beccato una causa della Fifa e quando torno a Roma lui era sparito e non rispondeva al telefono. Venni a sapere poi che si era messo d'accordo con Pietro Lo Monaco perché il Catania cercava un'attaccante ed io sarei dovuto andare a giocare in Sicilia e visto che avevo voglia di giocare accettai".