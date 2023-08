Mazzone, Conte racconta: "Nel 2000 la Lazio vinse anche per lui!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Spunta una lettera tra le pagine della Gazzetta dello Sport. Il mittente è Antonio Conte, il destinatario Carlo Mazzone. Figura più unica che rara, esponente di un calcio romantico che oggi sembra vivere solo tra simboli e racconti. I due hanno condiviso per tre anni lo spogliatoio del Lecce, è forse anche un po' lì che è nato quello che oggi è uno dei migliori allenatori del panorama nazionale. L'esordio con Fascetti, a soli 16 anni, e poi l'arrivo sulla panchina salentina di 'Carletto', raccontato da Conte come un padre tanto severo, quanto umano. Un allenatore tosto, capace di non guardare in faccia nessuno e che, il 14 maggio del 2000, si dimostrò esempio vivente di professionalità. Quel giorno Conte vestiva la maglia della Juventus, ne indossava la fascia. Dall'altra parte Mazzone era allenatore del Perugia. La Lazio, in questo contesto, era spettatrice interessata: una vittoria degli umbri gli avrebbe regalato lo Scudetto, ma le premesse dei giorni prima non erano delle migliori.

In molti, infatti, dubitavano dell'impegno suo e della sua squadra. Nei giorni antecedenti di chiacchiere se ne erano sentite, forse, anche troppe. Inaccettabile per chi alle proprie emozioni ha sempre anteposto l'impegno e il rispetto che il mestiere prevedeva. E forse furono proprio quei dubbi infondati, racconta Conte nella lettera, ad alimentare in Mazzone la voglia di vincere quella partita. Mentre il diluvio batteva sul Curi e le squadre occupavano il sottopassaggio, lui era rimasto nello spogliatoio, intento a non perdere la concentrazione. Fu proprio lì che nacque il trionfo, la beffa di un padre a un figlio. Quel 14 maggio del 2000 il Perugia fu esemplare, vincendo 1-0 contro la Juventus. Mazzone, da noto tifoso romanista, mise la fede in un cassetto, regalò lo Scudetto alla Lazio, soffiando a Conte la gioia di alzare al cielo il Tricolore. Nel suo calcio non esisteva resa, nel calcio che sognava vivevano solo impegno e passione. Oggi è lo stesso allenatore che lo racconta come uomo di lealtà e professionalità uniche: andato sempre avanti a testa alta.