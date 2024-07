Melli su Perugia-Juve del 2000: "Provammo ad accordarci per il pareggio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Retroscena incredibili di Alessandro Melli riguardo la storica gara tra Perugia e Juventus del 14 maggio del 2000, terminata con la vittoria degli umbri grazie alla rete di Calori che ha consegnato lo Scudetto alla Lazio. Nel suo intervento all'interno del podcast "Non è più domenica", l'ex attaccante ha svelato cosa è successo negli spogliatoi durante l'interruzione di quella partita a causa della pioggia. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Eravamo salvi e non avevamo niente da chiedere in campionato, la Juve doveva vincere per vincere il campionato, e veniva da una settimana di polemiche per il gol di Cannavaro con il Parma. Erano scortati che sembravano dei pregiudicati. Gaucci era legato alla Lazio e al Banco di Roma, in settimana ci chiese di fare di tutto per vincere e che ci avrebbe dato anche un premio perché voleva che la Lazio vincesse il campionato, per interessi personali. Se avessimo perso ci avrebbe portato in Cina in ritiro. Negli spogliatoi provammo a metterci d'accordo con la Juve per pareggiare e loro sarebbero andati a fare lo spareggio. I giocatori della Juve non accettarono questa proposta, soprattutto Davids, Zidane e Montero. Fu un pour parler di nascosto tra i giocatori più importanti. Giocammo una partita irregolare che finì come finì per un episodio".