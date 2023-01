Messa Vialli, presente anche Immobile: l'uscita dalla chiesa - FOTO&VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Francesco Tringali - Lalaziosiamonoi.it

Oggi pomeriggio presso la chiesa Santa Teresa di Gesù a Roma, si è svolta una messa in suffragio voluta dalla FIGC per ricordare la dolorosa perdita di Gianluca Vialli. Come già riportato in precedenza, oltre a presidente della Figc Gabriele Gravina, il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi e il presidente del Coni Giovanni Malagò si è presentato anche Ciro Immobile. Il capitano della Lazio - come confermato lui stesso - ha avuto un rapporto prezioso e speciale con l'ex capo delegazione della Nazionale, soprattutto per gli Europei 2020. Qui sotto il video e alcune foto dell'uscita del giocatore dalla chiesa.