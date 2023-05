Messi, arrivano le scuse: "E' stato un malinteso!". E sul futuro... - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Un viaggio senza permesso in Arabia Saudita è costato a Lionel Messi due settimane di sospensione e, probabilmente, la rottura totale con il Paris Saint Germain. Il campione argentino, finito nel mirino dei tifosi, si è sentito in dovere di presentare le proprie scuse alla società e a tutto l'ambiente parigino, provando a giustificare il suo viaggio come un malinteso. In un video pubblicato sui propri profili social Lionel Messi ha spiegato: "Pensavo che avremmo avuto il giorno libero dopo la partita, come sempre. Avevo organizzato questo viaggio e non potevo cancellarlo. L'avevo già cancellato prima. Chiedo scusa ai miei compagni di squadra e aspetto cosa voglia fare il club con me".