Messi, cresce l'attesa per l'esordio: biglietti a prezzi folli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Cresce l'attesa spasmodica tra i tifosi dell'Inter Miami per assistere all'esordio di Lionel Messi. L'argentino potrebbe infatti scendere in campo nella gara che si giocherà nella notte tra venerdì e sabato contro i messicani del Cruz Azul nella gara valida per la Leagues Cup.

A stupire però sono i prezzi dei biglietti: sul sito dell'Inter Miami si parte da 250 euro, per il più economico, fino a più di 1.000 euro. A questo si aggiungono poi anche i bagarini che stano rivendendo i biglietti anche a 22.000 euro.