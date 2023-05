Messi torna al Barcellona? Il club pronto a un sacrificio folle

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile ritorno di Messi al Barcellona. Che non sia mai sbocciato l'amore tra il capitano dell'Argentina e il PSG non è certo un segreto. Ecco perché al termine della stagione il nome della Pulce sarà al centro del calciomercato estivo. Il club spagnolo però ha bisogno di rientrare in alcuni parametri finanziari ben definiti. Servirebbe quindi un sacrificio enorme da parte del Barça per poter riabbracciare il suo 10. Stando ai media spagnoli quel sacrificio avrebbe un nome e un cognome: Robert Lewandowski. L'addio del polacco potrebbe spianare la strada al ritorno di Messi in quella che è stata e sempre sarà casa sua.