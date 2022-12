Messi trionfa, Luis Alberto esulta: "Il calcio te lo doveva" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Argentina vince la Coppa del Mondo. Al termine di una finale folle contro la Francia, l'Albiceleste può alzare al cielo il trofeo tanto agognato. Festeggia Messi, decisivo anche questa sera dopo aver trascinato la sua squadra fino all'ultimo capitolo della competizione. Luis Alberto ha esultato per il trionfo dell'Argentina e in particolare per quello della Pulce. Su Instagram ha scritto: "Il calcio te lo doveva".

