Metabolismo & Dimagrimento: consigli per raggiungere il peso forma senza rinunciare ai propri cibi preferiti

Metabolismo e dimagrimento viaggiano di pari passo sulla strada che conduce al palazzo della saggezza alimentare, raggiungere il peso forma può diventare una vera e propria impresa impossibile, soprattutto quando si è costretti a rinunciare ai propri piatti preferiti.

Come è possibile dimagrire senza rinunciare ai propri cibi preferiti?

La risposta è molto semplice ma bisogna stare attenti a seguire ogni giorno un’alimentazione sana e integrare la dieta con esercizio fisico, in modo da consumare più calorie possibili durante la giornata. Una corretta nutrizione sportiva è il miglior modo per accelerare il metabolismo.

Sfruttare il giorno libero della dieta per mangiare i piatti preferiti

In ogni dieta che si rispetti, il nutrizionista lascerà un giorno di spazio durante la settimana per mangiare quello che più si preferisce, di solito questo giorno corrisponde alla domenica ma è possibile inserire il giorno libero quando lo si ritiene più opportuno: un evento, una cerimonia, un giorno di festa, un compleanno, anniversario e così via.

Inserendo 1 giorno a settimana libero dalla dieta è possibile mangiare i piatti preferiti senza alterare lo stato di forma, a patto di seguire per gli altri 6 giorni la dieta prescritta.

Allora spazio alla pizza, al kebab, al sushi, ai panini farciti, piadine, schiacciate, saltimbocca, pasta al forno, ragù, bolognese e così via: ma sempre, rigorosamente e soltanto, per 1 solo giorno a settimana.

Per quanto riguarda alcuni cibi particolarmente grassi come fritture, carni rosse, formaggi, insaccati e salumi, vale sempre lo stesso discorso ma bisogna fare particolare attenzione alla quantità e non superare mai una certa grammatura.

Il limite stabilito di solito è 100 grammi ma ogni nutrizionista valuterà la quantità in base alla dieta personalizzata e alla quantità di chili da perdere, compresi altri dettagli soggettivi (peso, altezza, età, attività fisica e stile di vita e così via).

Un metodo efficace per continuare a non rinunciare ai piatti preferiti e restare in forma, è sicuramente quello di accelerare il metabolismo mettendo insieme attività fisica e alimentazione corretta.

Accelerare il metabolismo: ecco cosa fare

Sicuramente esistono degli alimenti che aiutano ad accelerare il metabolismo ma è importante anche avere uno stile di vita corretto e sano, evitare la sedentarietà, sfruttare ogni occasione per fare movimento se non si è iscritti in palestra o si pratica uno sport.

Dal punto di vista sportivo, le attività che aiutano a consumare più calorie sono diverse, praticarle è più che un valido aiuto per velocizzare i processi metabolici dell’organismo.

La Boxe è fra gli sport che aiuta a consumare più calorie, circa 900 in 1 ora di attività, perché questo sport comprende il salto con la corda, la corsa e costanti esercizi di coordinazione del corpo, utili a migliorare il metabolismo.

Gli appassionati di calcio e calcetto devono sapere che ogni ora dedicata a questo sport, aiuta a consumare fino a 850 calorie, stesso numero per la corsa veloce.

Il nuoto è uno sport che consente di bruciare fino a 600 calorie in 1 ora e aiuta a risolvere i problemi alla schiena, alle articolazioni e tendini. Inoltre, è uno sport che offre benefici anche per il sistema cardiocircolatorio.

Anche una semplice passeggiata di 1 ora può essere un valido esercizio per migliorare il metabolismo e non rinunciare ai propri piatti preferiti, con le sue 300 – 400 calorie bruciate, 60 minuti di camminata equivalgono a concedersi una pizza margherita in più, durante la settimana.