Meteo Roma | Caldo rovente, D'Amato: "Può provocare gravi danni..."

Fonte: Tuttogossipnews.it

Il caldo record registrato della giornata di ieri - con il termometro arrivato fino a quasi a quaranta gradi - sembra non voler dar tregua alla Capitale. La giornata di oggi, domenica 24 luglio, sarà caratterizzata da temperature alte in tutta la regione, con massime che arriveranno anche...CLICCA TRA LE FRECCE PER > METEO OGGI A ROMA 24 LUGLIO <