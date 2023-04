Mihajlovic, Arianna e la nostalgia di Sinisa biancoceleste: "Anni indimenticabili..." - FOTO

Sono passati quasi quattro mesi dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, ma ricordarlo fa e farà per sempre piacere a tutti. Un grande sportivo, ma prima di tutto un grande uomo che ha lottato fino all'ultimo contro la malattia seguendo sempre i suoi valori. Il popolo biancoceleste lo porterà per sempre nel cuore così come Sinisa faceva per la Lazio. Sua moglie Arianna gli ha dedicato un post su Instagram ricordando i tempi quando suo marito vestiva la maglia con l'aquila sul petto. "Anni indimenticabili" aggiunge. Proprio per tutti. Per Mihajlovic, la sua famiglia e la tifoseria laziale...