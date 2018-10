Mihajlovic cuore biancoceleste: "Al derby di Roma tiferò sempre Lazio". E sul suo futuro...

Due anni passati sulla sponda sbagliata del Tevere, poi la pur importante parentesi Sampdoria seguita dalla consacrazione in maglia biancoceleste: tra Sinisa Mihajlovic e la Lazio c'è un rapporto speciale e probabilmente ci sarà sempre. Come se ce ne fosse bisogno, l'ex giocatore laziale ha ribadito il suo attaccamento ai colori del club con cui ha vinto di più in carriera ai microfoni di Sky Sport 24, commentando così il derby di Milano in arrivo dopo la sosta: "È un derby meno sentito di quello di Roma ma è sempre una bella cosa, faccio il tifo per tutti e due perché sono stato bene in entrambe le squadre, magari un pareggio. Al derby di Roma l'ho sempre detto: faccio il tifo per la Lazio". L'allenatore serbo ha poi parlato del suo futuro: "Ho rifiutato 2-3 offerte in Italia perché il mio desiderio è quello di andare all'estero, vorrei fare qualche altra esperienza in Europa e in Asia, di stare in Italia mi sono un po' stufato, magari ci tornerò tra 5-6 anni".