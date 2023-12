Mihajlovic, De Leo: "Insieme abbiamo dato messaggi ed emozioni. E quell'ultimo saluto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Quelle videocassette mandata ragazzo con le immagini e le analisi degli avversari. Il sogno di essere apprezzato e chiamato da Sinisa Miahjlovic per diventare prima il suo match analyst, poi il suo uomo di fiducia. È Emilio De Leo che durante la malattia ha preso le redini della squadra, alle sue spalle c'erano le indicazioni di Sini, questo è ovvio, ma lo stesso Sini che in lui riponeva tutta la sua fiducia. Un'esperienza dolorosa per De Leo che è culminata con la presentazione della sua tesi a Coverciano, 'La Grande Bellezza' dedicata proprio a Mihajlovic. Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, ha raccontato chi era Sinisa Mihajlovic, i suoi insegnamenti e il loro rapporto:

"Da lui un insegnamento tecnico e umano. Ho voluto toccare aspetti più intimi e profondi. La grande bellezza, un parallelo fra calcio e arte: tutto ciò che è creazione e idea, sviluppo di gioco e quant’altro che possa emanare emozione, è degno di esser vissuto e condiviso. Con Sinisa abbiamo prodotto messaggi ed emozioni. Volevo esprimere questo. Ricordo le partite (perse) riviste alle tre di notte al ritorno delle trasferte, i video con i figli dei giocatori prima del derby a Torino, il mio pianto prima di Bologna-Atalanta quando seppi del linfoma di mio padre con Sinisa che mi dice 'prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno, io sono a disposizione, conta su di me'. E i giocatori... vederli scendere in campo gli dava gioia e forza. È stata una crescita collettiva".

IL RITORNO A VERONA - "Non sapevo niente, la mattina girava la voce, ma sembrava assurdo, arrivò per la riunione pre gara, fu sconvolgente: un messaggio talmente impattante che resta nella testa e nel cuore di tutti. Un continua crescita di sensibilità. E di sincerità. Mi ricorda il kintsugi, l’arte giapponese di riparare oggetti che si rompono, con la polvere d’oro come collante. La fragilità diventa una ricchezza, l’oggetto riparato è un unicum. Un uomo è tale quando esprime le fragilità".

L'ULTIO SALUTO- "Non avevo capito quanto fosse grave la recidiva, nessuno dello staff lo sapeva. Fui sorpreso dell’aggravarsi della situazione. L’ultimo saluto fisico a Spezia, poi ci sentimmo dopo qualche giorno e ci rivedemmo in clinica, a Roma, mercoledì, due giorni prima della scomparsa. Lui intubato, ma sono riuscito a dargli una carezza e un bacio":