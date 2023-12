Mihajlovic, due club di Serie A ricordano Sinisa: "Sempre con noi" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un anno fa Sinisa Mihajlovic ci ha lasciati. Un grande uomo di sport ha salutato la vita terrena, ma ha lasciato qui i suoi valori, la sua grinta e i suoi insegnamenti. Un fuoriclasse in campo, come un padre in panchina. Il guerriero serbo verrà ricordato per sempre dagli amanti del calcio e non solo. Tutti conservano un grande ricordo di lui, specialmente le società per cui è passato. Bologna e Torino, entrambe squadre allenate da Mihajlovic, lo hanno omaggiato in questo giorno speciale con un post su Instagram: "Sinisa sempre con noi".