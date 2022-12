Mihajlovic e quel sogno di allenare la Lazio: perché non andò in porto

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La dipartita prematura di Mihajlovic ha lasciato un vuoto incolmabile in casa Lazio. Il serbo è stato tra i giocatori più rappresentativi della storia del primo club della Capitale. Con l'aquila sul petto ha vinto 1 scudetto, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Coppe delle Coppe e 1 Supercoppa Europea dal 1998 al 2004 ma a prescindere dai trionfi, ha lasciato molto di più a livello umano. Il suo carisma e la sua dedizione alla causa sono merce rara nel calcio odierno, anzi sono ormai in via di estinzione.

Per questo tra Sinisa e la tifoseria è rimasto sempre un legame fortissimo che è andato oltre anche alla rivalità nei momenti in cui l'ex difensore ha affrontato la Lazio nelle sue esperienze da allenatore. Un percorso che tutti sulla sponda biancoceleste del Tevere speravano potesse essere coronato dal ritorno di Mihajlovic a Roma su quella panchina che un po' gli spettava di diritto. Purtroppo non è andata così. Eppure nell'estate 2021 la possibilità è stata concreta. La dirigenza biancoceleste scottata dall'improvviso addio di Simone Inzaghi era alla ricerca di una figura dalla forte personalità per aprire un nuovo corso. Prima dell'ingaggio di Sarri c'era stato qualche contatto anche con Mihajlovic che ai tempi era ben saldo sulla panchina del Bologna nonostante la dura lotta contro la malattia. Alla fine però non se ne fece nulla. Nessuno in quei caldi giorni di inizio giugno avrebbe mai potuto immaginare, che con l'ufficialità dell'ingaggio del tecnico toscano, il sogno di Sinisa di "tornare a casa" si sarebbe infranto per sempre. I tifosi laziali speravano che si trattasse solo di un rinvio, ma il destino crudele ha dipinto tutt'altro scenario.