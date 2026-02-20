Mihajlovic, il figlio Dusan: "Era un papà dolcissimo. Mi ha trasmesso tanti valori"

TUTTOmercatoWEB.com

Durante l'utima puntata del podcast Sky Calcio Unplugged, c'è stato spazio per omaggiare anche Sinisa Mihajlovic, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 57° compleanno. A prendere parola è stato anche il figlio Dusan che, in collegamento, ha speso diverse parole per ricordare il padre.

“Mi ha trasmesso tanti valori, come la lealtà, l’amore per la famiglia. Tanti valori che mi ha tramandato e tramanderò ai miei figli spero. Il non mollare mai davanti a ogni difficoltà e l’essere sempre forti e orgogliosi di essere così”.

“Noi tutti siamo legati alla Serbia come lo era lui, che aveva un forte patriottismo. Era anche tanto legato all’Italia perché era una seconda casa”.

“Calci di punizione? Secondi me era il migliore, però sono un po’ di parte. Io l’ho vissuto poco da calciatore, me lo ricordo più da allenatore. Per l’attitudine in campo e l’orgoglio che aveva quando indossava la maglia della nazionale Aleksandar Kolaraov me lo ricordava tanto. Come specialista nelle punizioni e come carattere”.

“Com'era come papà? Era molto duro e bastava uno sguardo per capire quando era arrabbiato. Era però un padre dolcissimo, non ci faceva mancare nulla. Era un padre che tutti avrebbero voluto avere. Da fuori veniva visto come una persona forte, lo chiamavano “Il Generale”. Con noi però era dolce e super affettuoso, un padre unico”.

“Il regalo più bello? Oltre alle cose materiali, il regalo era lo stare insieme in famiglia, che era la cosa più importante e a cui lui teneva più di tutte. Non è qui con noi fisicamente, ma è sempre con noi. Il regalo era lo stare insieme”.