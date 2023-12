Mihajlovic, il ricordo di Thiago Motta: "Un grande uomo che non si è mai arreso. Spero che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso della conferenza stampa di presentazione a Bologna-Roma, Thiago Motta ha voluto ricordare il suo predecessore Sinisa Mihajlovic che, domani, compirà un anno dalla sua scomparsa, omaggiandolo come uomo grande e forte, tanto nella sport, quanto nella vita:

"Nel momento della difficoltà non si è mai arreso, è un grande uomo di sport e nella vita. Lo ha trasmesso a me, ai ragazzi e a tante persone in tutto il club. Ovviamente un pensiero alla famiglia. La cosa importante è che nella difficoltà ci ha mostrato di non arrendersi mai, questo rimarrà non solo per me ma anche per la gente, per i nostri tifosi che hanno avuto la fortuna e il privilegio di condividere momenti belli con lui. È una spinta in più e uno stimolo in più per questo gruppo anche per domenica: che possa essere con noi e dare una mano a questo gruppo per continuare a crescere".