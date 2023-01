Mihajlovic, il sostegno contro la leucemia: il video pubblicato dal piccolo Matteo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sinisa Mihajlovic è stato un grande esempio di vita. Durante il periodo della malattia il tecnico serbo si è sempre speso per chi stava affrontando la sua stessa situazione. Frequenti infatti erano i video inviati, tramite l'ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), a ragazzi malati di leucemia, incitandoli a non abbattersi come un vero e proprio motivatore. A tal proposito il presidente dell'ADMO Regione Lazio Giulio Corradi ai nostri microfoni ha affermato: "Voglio dire una cosa a cui tengo particolarmente: Sinisa è stato un grande coach non solo nel calcio, ma anche nella vita perché inviava dei video a ragazzi che come lui stavano vivendo questo dramma, li incitava a combattere e suggeriva come affrontare questa terribile malattia". Dopo la morte di Sinisa, Matteo di Monterotondo ha voluto pubblicare il messaggio video ricevuto da Mihajlovic in una fase particolarmente delicata. Emerge ancora una volta la sensibilità e lo spessore di un grande uomo. Grazie di tutto Sinisa, non ti dimenticheremo mai.

