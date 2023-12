Mihajlovic, Sabatini: "Non ho visto nessuno lottare così. Insieme bevevamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lo ha conosciuto da dirigente del Bologna, hanno condiviso scelte e momenti calcistici che si porterà per sempre dietro. In occasione della partita tra le sue due ex squadre, Bologna e Roma, e a ventiquattro ore dall'anniversario della scomparsa di Sinisa Mihajlovic, il diretto sportivo, tra le tante anche della Lazio, Walter Sabatini ha ricordato così l'ex allenatore falsineo e calciatore biancoceleste: "Mi manca moltissimo. Come uomo e come amico. Vivevamo quasi in simbiosi: ridevamo, giocavamo, bevevamo gli shottini di grappa serba. Ha combattuto come non ho visto mai fare, per il Bologna ha violentato il suo corpo. È stato un grande esempio di vita, ma anche un ottimo allenatore".