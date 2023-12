Mihajlovic, un anno dalla morte. Stankovic commuove: "A Roma per mio fratello"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dejan Stankovic vola a Roma per il primo anniversario della morte di Sinisa Mihajlovic. L'allenatore del Ferencvaros, intervenuto a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato di un viaggio veloce nella Capitale, andata e ritorno in giornata, in virtù degli allenamenti con la sua squadra. "Non potevo mancare", ha aggiunto sottolineando la voglia di regalare una preghiera e abbracciare la famiglia di Sinisa, che per lui era come fratello. "Una grandissima perdita per tutti. Io ho un enorme vuoto". Concludendo, ha raccontato di conservare i momenti vissuti insieme a Mihajlovic come un tesoro. La nostalgia è fortissima, manca tutto: i discorsi, ogni momento vissuto insieme.

