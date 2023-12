Mihajlovic, un simbolo che durerà in eterno: la dedica della Lazio - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Oggi è passato un anno da quel tragico 16 dicembre 2022, quando le speranze si persero dopo la tragica notizia: Sinisa non c'è più. Il guerriero ha lottato fino alla fine, si è battuto con la sua solita forza e la sua consueta umiltà, meritandosi un posto tra coloro che non mollano mai. Oggi Miahjlovic è ancora più simbolo di quanto era prima, è ancora più icona nella storia della Lazio, della stessa Lazio che con il suo magico mancino ha portato sul tetto d'Europa. Quel numero undici dietro alle spalle, quella rincorsa e quelle parabole sono e saranno sempre l'essenza di un calciatore, ma soprattutto di un uomo che per tutto il popolo laziale sarà sempre un bellissimo ricordo e una bandiera al vento, da sventolare con amore e passione, spinto dalla forza di ciò che è stato e durerà in eterno. Emozioni, lacrime, memorie tutte racchiuse in un video che la Lazio ha voluto pubblicare sui propri profili social, in video in cui tutti riaffiora e gli occhi, come un anno fa, tornano gonfi di lacrime, mentre un sorriso amaro ma non troppo sfugge sul volto. Sini, per sempre.