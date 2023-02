Mikel a sorpresa: "Vi racconto quando Mourinho fece piangere Salah"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

John Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea, si è raccontato in una lunga intervista al Dubai Eye. Fra i tanti aneddoti curiosi, il nigeriano ha parlato così del suo ex compagno Mohamed Salah: "Salah una volta stava giocando male al Chelsea. Ricordo che nell'intervallo Mourinho entrò nello spogliatoio e lo attaccò, arrivò ad aggredirlo. Salah stava piangendo e Mou non lo fece tornare in campo nel secondo tempo. Quell'episodio lo ferì molto".