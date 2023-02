Milan, addio San Siro: si rompe l'alleanza con l'Inter per lo stadio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha deciso: vuole dotare il Milan di un proprio stadio. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club rossonero ha deciso di rompere gli indugi e di abbandonare San Siro. Messo da parte il romanticismo in favore di maggiori incassi, la proprietà del Diavolo rompe anche l'alleanza con l'Inter a causa dei ritardi e dell'incertezza sul gruppo Suning. La prima delle tre ipotesi per quanto riguarda l'area di costruzione è Sesto San Giovanni, poi in ordine San Donato e Rozzano, comuni dell’hinterland, mentre l'ultima via è l’area “La Maura”, vicina a San Siro, in un terreno di 75 ettari di proprietà del gruppo Fcma utilizzato per l’allenamento dei cavalli.