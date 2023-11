Milan, Alessandro Florenzi indagato per il caso scommesse: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Prende di nuovo piede il caso scommesse. L'ultimo nome iscritto nel registro degli indagati della procura di Torino sarebbe Alessandro Florenzi, ex Roma e oggi giocatore del Milan. L'accusa mossa contro di lui parla di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. In particolare, al terzino rossonero viene contestata la fattispecie prevista all'art. 4 della legge 401 del 1989. Si tratta della stessa situazione che in precedenza ha coinvolto Nicolò Zaniolo. Nello stesso procedimento sono indagati anche Sandro Tonali e Nicolò Fagioli.