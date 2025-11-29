Milan, Allegri in conferenza stampa: "Ho fatto i complimenti a Collu"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri dalla pancia del Meazza ha commentato il successo contro la Lazio: “Per Pulisic sapremo lunedì. I meriti sono della Lazio. La Lazio è una buona squadra, ha ritmi alti nella pressione, chiusure di traiettorie e linee di passaggio e così diventa difficile, nel secondo tempo abbiamo corso più forte, alzato il baricentro e loro sono calati dal punto di vista del possesso.

Quando il primo non riesci a giocarlo non devi andare sotto, e i ragazzi sono stati bravi in questo.

Rosso? Non ho offeso assolutamente l’arbitro, sono andato a complimentarmi dopo con lui, quel momento l’ha gestito molto bene, mancavano 30 secondi alla fine, c’era chi voleva e non voleva il rigore, ma dopo Collu ha fatto la scelta che per lui era quella più giusta, ed è stato bravo”.