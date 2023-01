Milan, Ballo-Touré si opera: ecco quanto starà fermo. E con la Lazio…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2023 per il Milan. A pochi giorni dalla ripresa del campionato, Stefano Pioli si ritrova a fare i conti con gli infortuni e le assenze di Rebic e Ballo-Touré. Quest’ultimo, a causa di una lussazione alla spalla rimediata in amichevole con il PSV Eindhoven, è stato costretto a ricorrere alla chirurgia. Il club, con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali, ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni: “AC Milan comunica che nella giornata odierna il difensore Fodè Ballo-Touré è stato sottoposto alla riduzione e sintesi di una lussazione acromion claveare della spalla destra presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. L'operazione, che è stata eseguita dal dottor Pozzoni e dalla sua equipe del CTS, alla presenza del medico della Prima Squadra Lucio Genesio, è perfettamente riuscita. I tempi di ritorno alla piena attività sono stimati in 4 settimane”. La presenza del difensore con la Lazio è dunque in dubbio, la sfida è in programma il 24 gennaio.

