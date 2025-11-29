Milan, Bartesaghi in conferenza: "Ero dietro a Romagnoli e Pavlovic, e..."
29.11.2025 23:55 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Davide Bartesaghi, giocatore del Milan è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sull'episodio del rigore negato alla Lazio: “Io ero dietro a Romagnoli e Pavlovic, non ho visto niente, ho chiesto agli altri e sono stato in suspense per la decisione dell’arbitro".