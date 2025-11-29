Milan, Bartesaghi sul “brivido” nel finale: le parole a Dazn
29.11.2025 23:42 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Davide Bartesaghi, al termine della sfida vinta conro la Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara e quanto accaduto nei minuti finali del match. Le parole del rossonero: "Serata speciale, alla fine c’è stato quel brivido. Ma ce la siamo cavata bene. Abbiamo un portiere fantastico, è una sicurezza. Ho avuto un po’ di fastidio alla coscia, ma niente di che. Ho stretto i denti".
"Nazionale? È il prossimo step, è un sogno che devo realizzare. Devo dare il massimo con questa maglia".
