29.11.2025 23:42 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Milan, Bartesaghi sul “brivido” nel finale: le parole a Dazn

Davide Bartesaghi, al termine della sfida vinta conro la Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara e quanto accaduto nei minuti finali del match. Le parole del rossonero: "Serata speciale, alla fine c’è stato quel brivido. Ma ce la siamo cavata bene. Abbiamo un portiere fantastico, è una sicurezza. Ho avuto un po’ di fastidio alla coscia, ma niente di che. Ho stretto i denti".

"Nazionale? È il prossimo step, è un sogno che devo realizzare. Devo dare il massimo con questa maglia".

