Milan, brutte notizie per Maignan: slitta il recupero e contro la Lazio...

Niente da fare. Non arrivano buone notizie dall'infermeria per Mike Maignan che, dagli ultimi esami, ha dimostrato di non aver ancora recuperato dall'infortunio al polpaccio che lo tormenta da tempo. Il portiere, visti gli esiti, non può tornare ad allenarsi e il recupero rischia di slittare ulteriormente, andando a compromettere il rientro in campo per gennaio, mese in cui il Milan affronterà la Lazio all'Olimpico. Tra due settimane, comunque, sarà fatto un punto sulle condizioni, per comprendere meglio quando Pioli potrà riavere a disposizione il suo numero uno.